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Таблетки

Сколько лет дают в Молдове за ввоз наркотиков из Франции

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Препарат, который завозили и продавали в Молдове почти по тысяче леев за одну таблетку, ВОЗ относит к психотропным веществам.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. В Молдове задержали двух мужчин, столичных жителей, 30-ти и 35-ти лет по подозрению в хранении и распространении наркотиков.

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У задержанных нашли таблетки, ввезенные контрабандой из Франции. В Молдове дилеры, по данным пресс-службы Генинспектората полиции, сбывали каждую таблетку за 700-900 леев.

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Торговцев "вели" сотрудники полиции под прикрытием. Одного из дилеров задержали с незаконным товаром на въезде в Дурлешты — 35-летний подозреваемый был за рулем автомобиля. Второй, также с "грузом", был схвачен на КПП "Леушень" на границе с Румынией при попытке покинуть Молдову.

Общая стоимость обнаруженных у мужчин таблеток исчисляется 100 тысячами леев.

Если суд признает вину подозреваемых, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Всемирная организация здравоохранения относит изъятые таблетки к психотропным препаратам.

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Теги:
психотропные препараты, наркоторговцы, наркотики, задержание, полиция, Молдова, Франция
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