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Новые задержания по делу о транспортной "мафии"

CC BY-SA 2.0 / HoustondwiPhotos mp
Происшествия
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Тема:
Обыски в Молдове (84)
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Задержанных по делу о схеме, примененной сотрудниками Минэкономики и агентства автотранспорта, становится все больше: что заявили в антикоррупционном центре?

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Число задержанных в рамках масштабных обысков в Минэкономики и агентстве автотранспорта увеличилось до восьми человек, отметили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Ранее сообщалось о семи арестованных.

"Еще один человек задержан в рамках дела, касающегося мошеннической схемы, примененной служащими Национального агентства автомобильного транспорта и министерства экономики и инфраструктуры. Речь идет о старшем инспекторе управления по контролю автомобильного транспорта и автовокзалов", — отметили в НАЦ.

Наручники
© Sputnik / Евгений Биятов
Массовые задержания в Молдове, или Как ликвидировали транспортную "мафию"

Служащий пойман при въезде в страну. На данный момент его доставили в антикоррупционный центр для дачи показаний.

Всего по этому делу проходит десять человек, двое из них находятся на свободе. Среди задержанных также глава одного из управлений агентства автотранспорта, два его заместителя и еще столько же инспекторов, а также консультант при Минэкономики и администратор компании, специализирующейся на пассажирских перевозках.

"Они подозреваются в организации схемы, благодаря которой служащие продвигали собственные транспортные компании, оказывая давление на операторов, работающих на национальных и международных направлениях", — добавили в НАЦ.

Тема:
Обыски в Молдове (84)

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Теги:
задержания, обыски, Минэкономики, Молдова, Кишинев
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