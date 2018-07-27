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Авария в Кишиневе дтп accident rutier

Две машины всмятку: кошмарное ДТП на трассе Бельцы-Глодяны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Спасателям пришлось вытаскивать из машины заблокированных пассажиров.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Страшная авария произошла на трассе Бельцы-Глодяны в пятницу утром, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД РМ.

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© Sputnik / Мирослав Ротарь
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По данным ведомства, автомобиль марки Volkswagen, где находилось два человека, столкнулась с машиной Toyota, где было четыре пассажира, из них двое — дети. В результате удара оба транспортных средства получили сильные повреждения, а люди в авто остались заблокированы.

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"Вызволять пассажиров из машины Volkswagen пришлось спасателям. В плену оказались 64-летняя женщина и водитель — мужчина 67 лет. Их госпитализировали со множественными травмами в больницу скорой помощи муниципия Бельцы", — говорится в сообщении ведомства.

Пассажиры другого авто получили легкие ушибы, им не понадобилась помощь спасателей.

Все обстоятельства ДТП выясняются. По данным ГИЧС за последние сутки спасатели и пожарные оказали помощь в 28 происшествиях.

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Теги:
дтп, авария, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, Глодяны, Молдова, Бельцы
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