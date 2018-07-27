Две машины всмятку: кошмарное ДТП на трассе Бельцы-Глодяны

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Страшная авария произошла на трассе Бельцы-Глодяны в пятницу утром, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД РМ.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Кровавое ДТП в Молдове: погибли молодая женщина и трое детей - фото

По данным ведомства, автомобиль марки Volkswagen, где находилось два человека, столкнулась с машиной Toyota, где было четыре пассажира, из них двое — дети. В результате удара оба транспортных средства получили сильные повреждения, а люди в авто остались заблокированы.

Шокирующее фото с места ДТП у кишиневской ТЭЦ: автомобиль — всмятку>>>

"Вызволять пассажиров из машины Volkswagen пришлось спасателям. В плену оказались 64-летняя женщина и водитель — мужчина 67 лет. Их госпитализировали со множественными травмами в больницу скорой помощи муниципия Бельцы", — говорится в сообщении ведомства.

Пассажиры другого авто получили легкие ушибы, им не понадобилась помощь спасателей.

Все обстоятельства ДТП выясняются. По данным ГИЧС за последние сутки спасатели и пожарные оказали помощь в 28 происшествиях.