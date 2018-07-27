Шокирующая статистика: в Молдове пешеходов сбивают на "зебре"

В Молдове аварии с участием пешеходов происходят в том числе и на переходах, что вызывает озабоченность как граждан, так и ответственных органов.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. За первую половину 2018 года в Молдове произошло 468 ДТП с участием пешеходов, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Две машины всмятку: кошмарное ДТП на трассе Бельцы-Глодяны

В результате этих аварий погибло 45 пешеходов, что на 13,4% меньше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. Еще 403 пешехода (на 1,4% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период) получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции МВД РМ.

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Одна из главных сторон этой проблемы заключается в том, что довольно часто, в 140 из 468 случаев, ДТП происходили на пешеходных переходах. В результате этих происшествий пятеро человек погибли, и 142 были травмированы.