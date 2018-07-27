Водители, осторожно: Кишинев "стоит" из-за аварии и заторов

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В пятницу в Кишиневе, на переселении улиц Крянгэ и Кока, столкнулись три легковых автомобиля, один из которых, по словам очевидцев, довольно сильно пострадал.

О человеческих жертвах ДТП не сообщается, скорая не приехала, передает корреспондент Sputnik с места события.

© Sputnik / Vadim Rusu ДТП на ул. И. Крянгэ

Автомобили, попавшие в аварию, заняли всю полосу движения из центра города на верхние Буюканы. Образовалась пробка, причем, в обе стороны автотрафика. Движение регулируют и разбираются с причинами аварии сотрудники двух экипажей Национального инспектората патрулирования.

© Sputnik / Vadim Rusu Пробка по ул. И. Крянгэ, Кишинев

Автомобили и общественный транспорт "выстроился" с одной стороны до рынка у бывшего кинотеатра "Флакэра", а с другой — до круговой развязки у завода "Топаз", слившись с традиционной для тех мест пробкой. В итоге машины "стоят" уже и на проспекте Штефан чел Маре, и на улице Каля Ешилор.

Кстати, по данным Национального инспектората патрулирования, дорожные заторы в данный момент имеют место быть на проспекте Гагарина и на улице Албишоара между круговой развязкой у памятника Котовскому и улицей Измаильской.