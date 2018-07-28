Адское пламя над севером Молдовы - что произошло в субботу утром

Целый час потребовался на то, чтобы потушить пламя, перегородившее трассу национального значения.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. На севере Молдовы в субботу утром вспыхнул пожар — на трассе М5 близ села Кошкодены Сыржерейского района взорвалась цистерна с 30 тоннами бензина, перевозимая на грузовике.

Associated Press / Ruptly / AMNA Германию охватили лесные пожары

Возгорание произошло после того, как грузовик с цистерной сошел с трассы и врезался в близлежащее препятствие, передает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдова.

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Огонь от взрыва распространился на всю ширину дороги, сделав движение по ней невозможным.

Возгорание тушили шесть пожарных расчетов из Сынжерея и Бельц, и в течение часа проблема была решена.