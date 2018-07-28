Страшная ночь в Молдове - восемь ДТП, погибли два ребенка

Смертельные аварии произошли в ночь на субботу на трассе Кишинев-Хынчешты и в Глодянском районе.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. За ночь с пятницы на субботу в Молдове произошло восемь ДТП, в результате которых погибло двое детей.

По данным Национального инспектората патрулирования, эти аварии также привели к тому, что 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Если говорить о смертельных случаях, в частности, речь идет о ДТП в селе Стурзовка Глодянского района, в результате которого погиб ребенок.

Региональные СМИ подробно описывают вторую аварию, приведшую к гибели человека. Житель Страшенского района 39 лет был за рулем автомобиля Ford Transit и направлялся в Кишинев. Недалеко от Хынчешт он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Quashqay, которым управлял 29-летний житель столицы. В ДТП пострадали восемь человек. Всех их увезли с места аварии. Однако по дороге в больницу четырехлетний ребенок скончался. Остальные семеро пострадавших госпитализированы. Оба автомобилиста-участника аварии были трезвыми.