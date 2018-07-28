В самолет, вылетевший из Кишинева, ударила молния

Опережая месседжи в соцсетях, пресс-служба Air Moldova опубликовала сообщение о том, что молния ударила в борт, направлявшийся из Кишинева в Санкт-Петербург.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В самолет, летевший из Кишинева в Санкт-Петербург, ударила молния, сообщили в субботу на официальной странице Air Moldova в соцсетях.

© AP Photo / Alexander F. Yuan К поезду прикрепили крылья, и он стал самолетом - видео

Молния, ударившая в борт E190 через 10 минут после взлета, не причинила вреда авиасудну, люди также не пострадали. Однако пилот принял решение вернуться в Кишиневский международный аэропорт для осмотра самолета.

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Авиалайнер приземлился без происшествий, сейчас его осматривают техники. На борту авиасудна было 113 пассажиров.