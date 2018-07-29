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Железнодорожный светофор

Бендерчане разбирают железную дорогу на металлолом

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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В ходе следствия будет установлен размер материального ущерба, причиненного Приднестровской железной дороге.

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Двое жителей Бендер были задержаны за хищение имущества Приднестровской железной дороги. Местные правоохранители поймали злоумышленников случайно, им показались подозрительными двое мужчин, которые несли большие сумки, двигаясь по одной из улиц города, и интуиция не подвела милиционеров. По факту хищения ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

"Внешний вид этих людей явно свидетельствовал об их асоциальном образе жизни. Они двигались с большими сумками по улице Индустриальной. В районе дома № 125 были задержаны стражами правопорядка", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

железная дорога
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ходе разбирательства выяснилось, что горожане 23 лет и 51 года несли в пункт приема металлолома крепления, использующиеся на железной дороге. Их ношей оказались 16 подкладок и полсотни "костылей". Злоумышленники сознались, что разобрали недействующий участок путей.

Сумма ущерба, причиненного Приднестровской железной дороге, устанавливается.

 

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Теги:
железнодорожные пути, преступление, воровство, следствие, Железная дорога Молдовы, Молдова, Приднестровье, Бендеры, Преступление, закон и правосудие
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