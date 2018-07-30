Чуть не ушел на взлет — парень играл в "Формулу-1" на трассе Кишинев-Бельцы

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Даже если у вас есть отличная машина, вам негде показать, на что она способна — это вечная проблема тех жителей Молдовы, которые чувствуют себя прирожденными гонщиками. Плохие дороги и ограничения скорости не дают разогнаться так, чтобы стрелка спидометра зашкаливала. Но водитель автомобиля Audi на трассе Кишинев-Бельцы решил, что ограничения — не для него.

Страшная ночь в Молдове — восемь ДТП, погибли два ребенка>>>

В воскресенье, 29 июля, патрульные инспекторы, дежурившие на шоссе, которое связывает официальную столицу Молдовы со столицей северной, были ошеломлены, когда мимо них на запредельной скорости промчался автомобиль. Полицейский радар показал, что водитель разогнал Audi до скорости 220 километров в час.

Автомобиль был остановлен. Водителем оказался 25-летний мужчина, который тут же получил "приз" за победу на этой трассе, которую он посчитал гоночной — 1500 леев штрафа и 5 штрафных баллов, сообщает Национальный инспекторат по патрулированию.