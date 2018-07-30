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Гоночный автомобиль. Архивное фото

Чуть не ушел на взлет — парень играл в "Формулу-1" на трассе Кишинев-Бельцы

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Полицейские были впечатлены скоростью, которую развил автомобиль Audi и выписали водителю "приз".

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Даже если у вас есть отличная машина, вам негде показать, на что она способна — это вечная проблема тех жителей Молдовы, которые чувствуют себя прирожденными гонщиками. Плохие дороги и ограничения скорости не дают разогнаться так, чтобы стрелка спидометра зашкаливала. Но водитель автомобиля Audi на трассе Кишинев-Бельцы решил, что ограничения — не для него.

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В воскресенье, 29 июля, патрульные инспекторы, дежурившие на шоссе, которое связывает официальную столицу Молдовы со столицей северной, были ошеломлены, когда мимо них на запредельной скорости промчался автомобиль. Полицейский радар показал, что водитель разогнал Audi до скорости 220 километров в час.

Автомобиль был остановлен. Водителем оказался 25-летний мужчина, который тут же получил "приз" за победу на этой трассе, которую он посчитал гоночной — 1500 леев штрафа и 5 штрафных баллов, сообщает Национальный инспекторат по патрулированию. 

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Теги:
ПДД, превышение скорости, Национальный инспекторат по патрулированию
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