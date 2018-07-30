Обыски в диагностическом центре в Кишиневе: объявлено о первых задержаниях

Утро понедельника началось в Кишиневе с обысков в Республиканском диагностическом центре и ряде частных клиник: правоохранительные органы сообщили о расширении спецоперации.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы рассказал о первых задержаниях в рамках обысков, которые проходят с утра в Республиканском диагностическом центре и ряде частных клиник столицы.

"Задержан глава отделения радиологии и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра. Его доставят на допрос в антикоррупционный центр. На данный момент обыски проходят в институте фтизиопульмонологии, а также в филиале одного из коммерческих банков столицы", — отметили в антикоррупционном центре.

Ранее в НАЦ сообщили, что спецоперация связана с документированием преступной схемы, к которой причастны многие сотрудники диагностического центра и врачи ряда медицинских учреждений.