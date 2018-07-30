Сильный пожар произошел минувшей ночью в Кишиневе

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Два автомобиля загорелись в Кишиневе в ночь на понедельник.
Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, возгорание произошло близ дома по адресу Ботаника Веке, 43/1.
Потребовались усилия одного пожарного расчета, чтобы потушить пламя. Но к моменту ликвидации возгорания автомобиль марки Toyota был уничтожен огнем почти полностью. Микроавтобусу марки Mercedes повезло гораздо больше.
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Предварительная версия пожарных — возгорание возникло из-за короткого замыкания в моторе машины Toyota.
С начала 2018 года пожарным в Молдове пришлось тушить огонь в 133 транспортных средствах.