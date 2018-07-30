Коррупционная схема в диагностическом центре Молдовы: задержаны 7 человек

Количество задержанных в результате обысков выросло до семи человек - о какой схеме идет речь?

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Семеро сотрудников медицинской сферы задержаны в результате обысков, которые в понедельник сотрудники антикоррупционных служб Молдовы провели в Республиканском диагностическом центре и ряде частных клиник столицы.

Ранее сообщалось о задержании главы отделения радиологии и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра, которого доставили на допрос в Национальный антикоррупционный центр.

"Семеро сотрудников медицинской системы задержаны в рамках спецоперации по документированию фактов коррупции, совершенных группой врачей, ассистентов и представителей частных клиник. Они подозреваются в организации преступной схемы по вымогательству денег с застрахованных пациентов для проведения диагностики и компьютерной томографии", — сообщили в НАЦ.

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По материалам дела, руководитель отделения медицинской имажистики (прим. ред. — инвазивные методы диагностики под эхографическим контролем) и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра организовал сеть, в которую входили врачи государственных и частных клиник. Через них за отдельную плату и оказывались услуги пациентам.

"По предварительным договоренностям, врачи отправляли пациентов на томографию, минуя соответствующие графики. Таким образом, пациенты платили напрямую главе отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии без отражения этих сумм в отчетности больницы. Врачам, "поставлявшим" пациентов, выплачивался процент из полученных денег", — отметили в НАЦ.

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Там подчеркнули, что по этому делу задокументировано порядка ста эпизодов, к которым установлена причастность минимум 13 врачей и других медицинских работников диагностического центра, института фтизиопульмонологии, Кардиологического диспансера и ряда частных клиник.

"Спецоперация продолжается. Задержанные граждане подозреваются в злоупотреблении служебным положением и пассивной коррупции", — добавили в антикоррупционном центре.