Пожар в многоэтажке в центре Кишинева: что пережили жильцы дома

Из-за пожара в одном из многоквартирных домов в центре Кишинева спасатели эвакуировали семерых человек: каковы последствия происшествия.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Дым, огонь и эвакуация жильцов: в Кишиневе произошел пожар в многоэтажном доме по улице Измаильская, 98.

"Звонок в службу 112 поступил в 12.59. На место происшествия прибыли три спецмашины. Пожарные установили, что огнем охвачена трехкомнатная квартира на 13-м этаже", — сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Очаг возгорания локализовали в 13.28, а спустя пять минут пожар был полностью потушен. Огонь уничтожил ценности в комнате площадью девять квадратных метров.

"В результате инцидента никто не пострадал. Однако пожарные эвакуировали семерых человек, которые могли отравиться дымом. Предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия", — отметили в инспекторате.