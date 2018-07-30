Дело о врачах-рвачах: шокирующие детали обысков в диагностическом центре

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) предоставил детали обысков, которые проводятся с утра в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в столице. В частности, в ходе проверок выявлены "значительные суммы денег в рабочих кабинетах некоторых врачей".

"Если в трех кабинетах обнаружили в целом порядка 20 тысяч леев, то у главы отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра, а также в ячейке одного из коммерческих банков в столице обнаружено 80 тысяч евро, 50 тысяч долларов и 100 тысяч леев", — отметили в НАЦ.

Наряду с этим, по месту жительства врача найдены и изъяты 37 тысяч евро, 18,2 тысячи долларов и 114 тысяч леев.

"Предстоит выяснить происхождение этих денег", — добавили в антикоррупционном центре.

Ранее сообщалось о том, что в результате обысков задержаны семеро сотрудников медицинской сферы. Они подозреваются в организации преступной схемы по вымогательству денег у застрахованных пациентов для проведения диагностики и компьютерной томографии.