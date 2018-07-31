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Авария возле НАЦ

Пока все спали: аварии, оружие на 3D принтере и неведомый "монстр"

© Photo: Facebook / Denis Vilcu
Происшествия
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О событиях минувшей ночи и раннего утра читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Во вторник утром на проспекте Штефана чел Маре рядом со зданием Национального антикоррупционного центра произошло дорожно-транспортное происшествие. Снимки последствий появились в сети.

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© Photo: Facebook / Denis Vilcu
Авария возле НАЦ

На кадрах видно, что столкновение произошло между двумя легковыми автомобилями. Оба оказались серьезно повреждены.

О пострадавших не сообщается, однако движение транспорта на указанном участке оказалось затруднено.

Американский газ для ЕС?

Европейский союз рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. 

Газокомпрессорная станция
© Sputnik / Стрингер
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По словам американского лидера, которого цитирует РИА Новости, речь идет о строительстве от девяти до 11 портов.

"Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов", — сказал Трамп.

При этом он добавил, что возведение этих объектов будет оплачиваться из бюджета Евросоюза.

Иск против властей США

Генеральные прокуроры десяти штатов США подали иск против администрации Трампа из-за разрешения властей страны публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере, сообщается в опубликованном пресс-релизе на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбара Андервуд.

Согласно сообщению, иск требует заблокировать распространение инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере. В подаче заявления также участвуют генеральные прокуроры штатов Вашингтон, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Орегон, Мэриленд, Нью-Йорк и Колумбия.

"Это просто безумие — давать преступникам инструменты для создания не отслеживаемых, не определяемых пистолетов, напечатанных на 3D-принтере одним нажатием кнопки, но это именно то, что разрешает администрация Трампа. Мы не можем бездействовать, когда безопасность жителей Нью-Йорка подвергается опасности со стороны этого федерального правительства", — говорится в заявлении Андервуд. 

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Иск также направлен против компании Defense Distributed и фонда "Вторая поправка".

Ранее сообщалось, что первый пистолет, основные компоненты которого можно распечатать на 3D-принтере, был изобретен американским оружейником-энтузиастом, основателем компании Defense Distributed Коди Уилсоном (Cody Wilson). В мае 2013 года месяца Уилсон объявил об успешном испытании модели "Освободитель", а затем выложил в свободный доступ чертежи, по которым пистолет можно распечатать самостоятельно. Из всех деталей пистолета лишь одна — боек — делается из металла, а остальные изготавливаются послойно из пластика на принтере. Распространение чертежей в интернете вызвало обеспокоенность властей в ряде стран, в том числе и из-за того, что такие пистолеты не обнаруживаются металлодетекторами. Власти США потребовали удалить чертежи из интернета. Уилсон подал в суд на правительство страны в 2015 году.

Телеканал CNN со ссылкой на судебное урегулирование от 29 июня сообщает, что с 1 августа Уилсон и компания Defense Distributed смогут публиковать в интернете чертежи и файлы для 3D-печати в любом формате. Также они освобождаются от ограничений на экспорт. Помимо этого правительство согласилось выплатить Уилсону 40 тысяч долларов за расходы на правовые услуги.

Трагедия в Абу-Даби

Три человека погибли и 44 получили ранения в ДТП с участием автобуса в Абу-Даби, пишет издание The National. 

Авария. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Сообщается, что перевозивший рабочих автобус врезался в следовавшую перед ним легковую машину, которая, в свою очередь, врезалась в микроавтобус. В результате ДТП автобус несколько раз перевернулся и врезался в металлическое дорожное заграждение, что и привело к человеческим жертвам.

Среди погибших и раненых в результате ДТП — только находившиеся в автобусе рабочие из азиатских стран, водители транспортных средств не пострадали.

По версии полиции, в столкновении виноват водитель автобуса, который ехал с превышением скорости, не соблюдал дистанцию и, предположительно, пользовался мобильным телефоном.

Неведомый "монстр"

В Англии засняли странное существо, которое никто не может опознать, сообщает Daily Mail.

В городе Саутгемптон на юге Великобритании женщина увидела животное, бегущее вдоль стены одного из домов. Оно было похоже на червя или короткую неповоротливую змею с небольшим хвостом. Длина "монстра" — больше десяти сантиметров.

Автор видео призналась, что никогда не видела ничего похожего.

Актеры "Стражей Галактики" вступились за режиссера

Актеры фильма "Стражи Галактики" подписали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна, уволенного из-за серии "оскорбительных" сообщений в социальной сети Twitter, письмо опубликовал на свое странице в Instagram главный герой картины Крис Пратт.

Ранее американская компания The Walt Disney Studios уволила режиссера фильма "Стражи Галактики" Ганна из-за серии "оскорбительных" сообщений в социальной сети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией. 

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"Хотя я не поддерживаю неуместные шутки Джеймса Ганна, сделанные много лет назад, он хороший человек. Я лично хотел бы, чтобы он был восстановлен как режиссер третьей части", — написал актер.

Издание Los Angeles Times сообщило, что еще перед подписанием контракта со студией Ганн размещал в Twitter сообщения на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, написанные в саркастичной манере.

Режиссер в собственном заявлении отметил, что в начале своей карьеры "он видел себя провокатором" и "делал фильмы и шутки, которые были вопиющими и табуированными". Ганн отметил, что с тех пор он изменился, как и его фильмы и шутки.

Теги:
неведомое существо, иск, режиссер, актер, скандал, оружие, ДТП, авария, суд, Абу-Даби, США, Великобритания, Кишинев
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