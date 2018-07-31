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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Контрабандиста лишили одежды прямо на таможне: возбуждено уголовное дело

© Sputnik / Александр Полегенько
Происшествия
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В Молдову пытались ввезти тонны незадекларированной одежды.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Экономический агент из Кишинева стал фигурантом уголовного дела в связи с контрабандой товаров широкого потребления в особо крупных размерах, сообщает таможенная служба Молдовы.

Пограничная вышка наблюдения на на украинской границе
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По данным ведомства, предприниматель намеревался ввезти в страну 15,6 тонны б/у одежды и обуви из Германии. В ходе проверки установили, что только 1,2 тонны товаров были секонд-хендом, а остальные 14,4 тонны одежды и обуви новые.

Мошенничество обнаружили сотрудники контрольно-пропускного пункта Леушень, которые направили арендованный грузовик на дополнительную проверку. В результате контроля они нашли множество мешков с одеждой и обувью различных моделей с этикетками.

Сотрудники таможни насчитали 12 858 пар обуви и 34 977 предметов одежды. Стоимость партии оценивается в 7,8 миллионов леев.

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Расследование продолжается в целях выявления всей преступной схемы и привлечения к ответственности всех причастных лиц. Согласно действующему законодательству, контрабанда наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Руководит уголовным преследованием прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

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Теги:
одежда, контрабанда, Германия, Молдова
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