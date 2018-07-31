В одном из сел Молдовы отец ударил своего сына топором по голове

Чудовищный случай произошел в Хынчештском районе: пьяный мужчина решил проучить своего сына, ударив его по голове топором, молодой человек остался жив.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Житель села Буцены Хынчештского района хотел преподать урок своему сыну, используя для этого топор. Как сообщает sputnik.md, 52-летний мужчина нанес удар железным предметом в голову своему 30-летнему сыну.

© Ruptly . Парикмахер делает стрижки с топором

Инцидент произошел ночью во дворе дома агрессора. Его сын остался жив. Молодого человека доставили в районную больницу Хынчешт и поместили в отделение травматологии. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

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По словам очевидцев, отец молодого человека находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия.