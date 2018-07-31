Полицейский попался на взятке, но решил сжечь деньги

Очевидное и невероятное: в Молдове полицейский узнал, что за ним велось наблюдение, решил сжечь деньги, которые получил в качестве взятки.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование и передала в суд уголовное дело на старшего инспектора полиции столичного сектора Буюканы, который обвиняется в пассивной коррупции.

© Sputnik / Rodion Proca Коррупционная Молдова: каков средний размер взятки в стране

По данным следствия, инспектор занимался расследованием случая в отношении мужчины, который во время конфликта нанес побои некоему человеку. Сотрудник правоохранительных органов потребовал 200 евро взамен за то, чтобы "замять" это дело и наложить лишь штраф.

"Правонарушитель под контролем прокуроров и сотрудников антикоррупционного центра предоставил деньги в размере четырех тысяч леев полицейскому, которого знакомый предупредил о наблюдении. Сотрудник правоохранительных органов заперся в кабинете. Он не ответил на требование сотрудников антикоррупционного центра открыть дверь, а затем сжег деньги", — отметили в прокуратуре.

Обвиняемый дал показания, но не признал вины, заявив, что сжег некие бумаги. "Однако экспертиза показала, что обгоревшие частицы банкнот были обнаружены в кабинете, на руках и форме обвиняемого. Законодательство предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы со штрафом в шесть-восемь тысяч леев и с лишением права занимать определенные должности в течение семи-десяти лет", — добавили в прокуратуре.