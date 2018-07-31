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Взятка

Полицейский попался на взятке, но решил сжечь деньги

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Очевидное и невероятное: в Молдове полицейский узнал, что за ним велось наблюдение, решил сжечь деньги, которые получил в качестве взятки.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование и передала в суд уголовное дело на старшего инспектора полиции столичного сектора Буюканы, который обвиняется в пассивной коррупции.

Bani mită corupţie
© Sputnik / Rodion Proca
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По данным следствия, инспектор занимался расследованием случая в отношении мужчины, который во время конфликта нанес побои некоему человеку. Сотрудник правоохранительных органов потребовал 200 евро взамен за то, чтобы "замять" это дело и наложить лишь штраф.

"Правонарушитель под контролем прокуроров и сотрудников антикоррупционного центра предоставил деньги в размере четырех тысяч леев полицейскому, которого знакомый предупредил о наблюдении. Сотрудник правоохранительных органов заперся в кабинете. Он не ответил на требование сотрудников антикоррупционного центра открыть дверь, а затем сжег деньги", — отметили в прокуратуре.

Обвиняемый дал показания, но не признал вины, заявив, что сжег некие бумаги. "Однако экспертиза показала, что обгоревшие частицы банкнот были обнаружены в кабинете, на руках и форме обвиняемого. Законодательство предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы со штрафом в шесть-восемь тысяч леев и с лишением права занимать определенные должности в течение семи-десяти лет", — добавили в прокуратуре.

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Теги:
полицейский, прокуроры, взятка, уголовное дело, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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