Молния убила подростка в Теленештском районе

Молния ударила в мальчика в поле, когда тот возвращался с выпаса коров в родное село.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Трагический случай произошел в селе Вережены Теленештского района. В 14-летнего мальчика ударила молния, и через некоторое время ребенок скончался.

© Sputnik / Miroslav Rotari В самолет, вылетевший из Кишинева, ударила молния

По словам полицейских, подросток находился вместе с матерью в поле на выпасе коров. Во вторник вечером началась гроза, и женщина отослала сына домой. Именно по пути в село в мальчика ударила молния.

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Напомним, что в начале июля 2018 года в селе Копчак Чадыр-Лунгского района пятилетняя девочка погибла от удара молнии, когда собирала в саду абрикосы.