Филип заявил, что в силовых структурах Молдовы полетят "высокие" головы

По мнению главы молдавского кабмина, то, что творится на КПП "Леушень", - это уже перебор.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип в среду в начале заседания правительства предложил отправить в отставку начальников Пограничной полиции МВД и Таможенной службы КПП "Леушень".

Филип раскритиковал деятельность должностных лиц по итогам своего внепланового визита на КПП "Леушень" на минувшей неделе. Тогда глава кабмина поговорил с гражданами, пересекавшими там границу, задавая вопросы о том, насколько эффективно работает КПП, хорошо ли, по мнению людей, несут службу пограничники и таможенники. Но, как оказалось, собеседники премьер-министра выражали преимущественно недовольство деятельностью пограничного пункта пропуска.

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Сам же Филип заметил в ходе заседания кабмина, что правила, принятые ранее, на этом КПП не соблюдаются — обращение с пассажирами и водителями транспорта оставляет желать лучшего.

"Я совершу еще ряд таких неожиданных визитов в другие пограничные пункты. И если ситуация повторится, полетят головы руководителей Пограничной полиции и Таможенной службы", — пообещал Филип.