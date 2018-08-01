Мужчина, найденный у Северного автовокзала, мог скончаться из-за жары

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Мужчина, чье тело было найдено сегодня днем в районе Северного автовокзала столицы, скончался из-за остановки сердца, сообщают медики. Это предварительная версия, окончательно причину его гибели должна определить судмедэкспертиза.

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Погибший был найден на улице Заводской, недалеко от здания автовокзала. Возле него были обнаружены мешки с кукурузой — полиция считает, что 42-летний мужчина направлялся на автовокзал.

По версии медиков, прибывших на место и констатировавших факт смерти, причиной сердечного приступа могла стать жара.



