Главные таможенник и пограничный полицейский КПП "Леушень" уволены

Все началось с того, что Павел Филип увидел, как на КПП "Леушень" пассажиров автобусов заставляют выходить наружу для проверки документов.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Начальник таможенного пункта "Леушень" Юрие Максимов и начальник отдела Пограничной полиции "Леушень-2" Андрей Тодерицэ уволены в четверг.

© Photo : сustoms.gov.md На леушенской таможне нашли клад античной эпохи

Требование об освобождении обоих должностных лиц от их обязанностей озвучил в среду на заседании правительства премьер-министр Молдовы Павел Филип. По мнению главы кабмина, эти граждане "не соблюли свои должностные обязанности".

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Это заявление Филип сделал после своего незапланированного визита в КПП "Леушень" на молдавско-румынской границе. Премьер заявил, что видел, как пассажиров туристических автобусов заставляли выходить для проверки документов, что создавало неудобство. Филип тогда потребовал не продолжать эти меры, но, как выяснилось, и начальник местной таможни, и глава отдела Пограничной полиции даже после распоряжения главы кабмина не отменили свои распоряжения выводить людей из автобусов.