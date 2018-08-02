В Сынжерейском районе мужчина сорвался вниз во время строительства

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Во время проведения строительных работ в Сынжерейском районе мужчина 54-х лет упал с высоты четырех метров.
Пострадавшему потребовалась срочная помощь. Вскоре рядом с местом происшествия приземлился вертолет службы SMURD, который, взяв на борт мужчину, направился в Кишинев.
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Во время полета пострадавшего осмотрели врачи из Ясс, обнаружив, судя по симптомам, ушибы внутренних органов.
Вертолет приземлился на стадионе "Динамо", и мужчину доставили в Больницу скорой медицинской помощи.
За 2018 год это уже 11-й случай в Молдове, когда на помощь пришел экипаж SMURD.