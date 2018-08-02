В Кишиневе задержали 62-летнего адвоката за секс с несовершеннолетней

Пожизненный срок грозит 62-летнему адвокату из Кишинева, который в течение двух лет эксплуатировал в сексуальных целях девочку из Каларашского района.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Правоохранительные органы задержали столичного адвоката, который подозревается в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. В частности, стало известно, что 62-летний мужчина в течение двух лет регулярно использовал в своих сексуальных утехах несовершеннолетнюю из Каларашского района.

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы, все началось с 2016 года. Адвокат воспользовался нежным возрастом своей жертвы — на тот момент девочке было всего 13 лет, а также ее семейным положением. По данным полиции, несовершеннолетняя жила в социально-уязвимой семье и часто сбегала из дома. Мужчина разместил ребенка в своей квартире в Кишиневе, где девочка регулярно и подвергалась сексуальному насилию. За "постельные услуги" он выплачивал деньги.

"Исходя из заявлений девочки, первый раз она вступила в сексуальную связь с мужчиной осенью 2016 года. За это он ей заплатил 400 леев. После этого она систематически сбегала из дома, чтобы приехать в Кишинев", — сообщили в Генинспекторате полиции.

В ходе обысков в квартире адвоката правоохранительные органы нашли несовершеннолетнюю. Также обнаружены и изъяты свыше 80 фотографий мужчины с другими девочками, а также презервативы, сексуальные игрушки, мобильный телефон, фотоаппарат и компьютер — доказательства, которые указывают на возможную сексуальную эксплуатацию и других детей. Эти факты, как сообщили в полиции, сейчас проверяются.

"Адвокат обвиняется в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Прокуроры направили ходатайство о предварительном аресте мужчины", — добавили в полиции.