Обыски в Центре матери и ребенка в Кишиневе: с чем связаны проверки

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы проводят в четверг обыски в Центре матери и ребенка в Кишиневе. Информацию Sputnik подтвердил представитель НАЦ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Глава Минздрава Молдовы откровенно рассказала о коррупции среди врачей

Проверки, как сообщил собеседник, связаны с делом о коррупции. Остальные детали спецоперации будут предоставлены позже.

В понедельник в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф". В результате задержали семеро человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек. Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном. Сейчас он остается под следствием, но находится на свободе.