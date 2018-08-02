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Центр матери и ребенка в Кишиневе

"Медицинская мафия" в больницах Молдовы: как врачи зарабатывают на детях

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Тема:
Обыски в Молдове (94)
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Еще один коррупционный скандал сотряс Молдову: на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попали врачи Центра матери и ребенка.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы представил первые детали обысков в Центре матери и ребенка. Проверки прошли в отделении радиологии и имажистики этого медицинского учреждения. По итогам обысков четыре человека доставлены в НАЦ на допрос. Речь идет о завотделения, радиологе и еще двух врачах.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светлана Чеботарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщили в пресс-службе антикоррупционного центра, глава отделения радиологии подозревается в организации схемы по вымогательству денег с пациентов. При этом, как отметили в ведомстве, медик задействовал и своих подчиненных. Суммы брались с граждан, которых направляли на обследование в приоритетном режиме — без предварительной записи.

В НАЦ подчеркнули, что выявлено десять случаев передачи денег пациентами сотрудникам отделения, которые затем сдавали эти суммы своему начальнику.

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В отделении насчитывается три рентгеновских аппарата и один томограф, а обследование, приводимое на одном из них, обходилось в 200-500 леев с пациента. При этом ежедневно через это отделение Центра матери и ребенка проходит по 30-40 детей. Все деньги, которые собирались в течение дня за оказание платной услуги с четырех аппаратов, попадали к завотделения.

Тема:
Обыски в Молдове (94)

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Теги:
врачи-рвачи, врачи, обыски, Центр матери и ребенка, Молдова, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
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