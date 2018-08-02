Итоги четверга в Молдове и других странах - смерть артиста, взрыв и ДТП

В четверг в Молдове и за рубежом произошло немало событий, вызвавших у многих сочувствие и тревогу за жизни близких.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Уходящий четверг наполнен тревожными и печальными событиями как в Молдове, так и за ее пределами.

Заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Мартынов умер в четверг на 85-м году жизни. Юрий Мартынов служил в Государственном театре киноактера с 1960 года. Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых — "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Им было 19", "Гусарская баллада", "Мы, русский народ", "Дикий мёд", "Зареченские женихи", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Неподсуден", "Дела сердечные", "Черный принц", "Барышня-крестьянка" и многих других >>>

ЧП произошло на Украине. Микроавтобус, в котором находился депутат Каменского горсовета от фракции партии "Батькивщина" Виталий Чернявский, взорвался в Днепропетровской области Украины, о чем сообщили местные СМИ. Депутат госпитализирован в тяжелом состоянии >>>

В этот же день рано утром близ Орши Витебской области Белоруссии в ДТП попал автобус международного сообщения "Киев-Таллин", в котором находилось 53 человека, граждане Украины, Молдовы и России. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, и на 186 километре дороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся в кювет по ходу движения. После произошедшего в больницу были доставлены 12 человек. Сотрудники местной милиции и МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу в Оршу. Среди пассажиров автобуса находился один гражданин Молдовы, его жизнь находится вне опасности.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Главные таможенник и пограничный полицейский КПП "Леушень" уволены

Всем пассажирам, которые были способны продолжать путь, был предоставлен резервный автобус, который в четверг днем выехал по маршруту — 51 пассажир находится в нем, а два водителя остались в Орше, чтобы ждать эвакуатор, выехавший из Риги >>>

В Молдове, в Сынжерейском районе, во время проведения строительных работ мужчина 54-х лет упал с высоты четырех метров. Пострадавшему потребовалась срочная помощь. Вскоре рядом с местом происшествия приземлился вертолет службы SMURD, который, взяв на борт мужчину, направился в Кишинев. Во время полета пострадавшего осмотрели врачи из Ясс, обнаружив, судя по симптомам, ушибы внутренних органов.

Вертолет приземлился на стадионе "Динамо", и мужчину доставили в Больницу скорой медицинской помощи. За 2018 год это уже 11-й случай в Молдове, когда на помощь пришел экипаж SMURD >>>

А в Кишиневе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных транспортных средств. ДТП произошло в четверг вечером на перекрестке улиц Измаильская и Каля Басарабией. В результате инцидента никто не пострадал. Однако авария спровоцировала пробку >>>