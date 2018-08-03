Опубликованы страшные кадры последствий ночной аварии в Молдове

Спасателям пришлось доставать двух человек из груды металла, в которую превратился один из автомобилей.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В ночь на пятницу на трассе Резина-Оргеев рядом с селом Чинишеуць произошло серьезное дорожно-транспортное происшествия, в результате которого два человека серьезно пострадали.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС), инцидент случился около 01.33. Столкновение произошло между автомобилями Mitsubishi и Renault Megane.

"В результате водитель и находившийся на переднем сидении пассажир автомобиля Mitsubishi оказались заблокированы. На место прибыл экипаж спасателей из Резины, который освободил пострадавших. Их с различными травмами доставили в больницу", — пояснили в ГИЧС.

Обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить правоохранительным органам.