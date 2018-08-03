Ужасная трагедия: шестилетний ребенок утонул на глазах у брата

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Шестилетний мальчик утонул в озере "Кагул" на глазах у своего пятилетнего брата. Информацию о трагическом эпизоде подтвердили в пятницу в управлении полиции АТО Гагаузия.
"В результате несчастного случая в селе Этулия Вулканештского района 2 августа скончался ребенок 2012 года рождения. Двое детей, играя на площадке, расположенной возле дома, ушли без разрешения взрослых к озеру, в результате чего старший утонул", — сказано в сообщении.
Увидев, что брат не появляется на поверхности воды, пятилетний мальчик позвал на помощь.
"В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные мероприятия, по результатам которых будет принято решение по данному факту", — пояснили в полиции.
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД РМ (ГИЧС) в настоящее время проводит кампанию по предотвращению подобных случаев, разъясняя, что делать, если кто-либо начал тонуть.
С начала 2018 года в водоемах Молдовы утонули 42 человека, в том числе девять детей.
Основные правила безопасности
В правоохранительных органах подчеркнули — чтобы снизить риск возможного ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:
— следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь вблизи;
— не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;
— купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;
— если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;
— зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;
— плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.