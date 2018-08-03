Ужасная трагедия: шестилетний ребенок утонул на глазах у брата

Несчастный случай произошел на сельском озере рядом с домом, где проживали дети.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Шестилетний мальчик утонул в озере "Кагул" на глазах у своего пятилетнего брата. Информацию о трагическом эпизоде подтвердили в пятницу в управлении полиции АТО Гагаузия.

"В результате несчастного случая в селе Этулия Вулканештского района 2 августа скончался ребенок 2012 года рождения. Двое детей, играя на площадке, расположенной возле дома, ушли без разрешения взрослых к озеру, в результате чего старший утонул", — сказано в сообщении.

© Sputnik / Evghenii Panasenco В Приднестровье мужчина утонул, увлекшись ловлей раков

Увидев, что брат не появляется на поверхности воды, пятилетний мальчик позвал на помощь.

"В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные мероприятия, по результатам которых будет принято решение по данному факту", — пояснили в полиции.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД РМ (ГИЧС) в настоящее время проводит кампанию по предотвращению подобных случаев, разъясняя, что делать, если кто-либо начал тонуть.

С начала 2018 года в водоемах Молдовы утонули 42 человека, в том числе девять детей.

Основные правила безопасности

В правоохранительных органах подчеркнули — чтобы снизить риск возможного ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:

— следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь вблизи;

— не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;

— купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;

— если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;

— зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;

— плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.