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пограничная полиция

Леушенские таможенники снова отличились – на этот раз взаправду

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Смотрите оперативные кадры задержания подозреваемых в незаконном вывозе большой суммы денег из Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Двое граждан Молдовы, являющиеся родственниками, проходят подозреваемыми по делу о попытке незаконного провоза денежных средств в особо крупных размерах через государственную границу республики.

Главные таможенник и пограничный полицейский КПП "Леушень" уволены >>>

По данным Таможенной службы, мужчины стремились вывезти из страны около 500 тысяч румынских леев — это более 100 тысяч евро или около двух миллионов молдавских леев.

Банкноты нашли сотрудники таможенного пункта "Леушень" в ночь на пятницу. Деньги были спрятаны в автомобиле под детские кресла.

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Теги:
леи, констрабанда, вывоз, контрабанда, таможня, граница, деньги, Леушень, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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