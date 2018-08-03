"Медицинская мафия" в Центре матери и ребенка: что решил суд

Судьи приняли решение в отношении завотделения радиологии Центра матери и ребенка в Кишиневе, который проходит по делу о "бизнесе на пациентах".

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Суд сектора Буюканы поместил главу отделения радиологии и имажистики Центра матери и ребенка в Кишиневе под домашний арест на 30 суток. Информацию Sputnik подтвердили в Национальном антикоррупционном центре. Как сообщают СМИ, речь идет о Николае Дони.

В четверг сотрудники антикоррупционных ведомств проверили Центр матери и ребенка, а в служебных кабинетах врачей и в сейфе банка нашли около полутора миллионов леев (примерно 91 тысяча долларов США).

Как отметил представитель антикоррупционного центра, завотделения частично признал вину в схеме по вымогательству денег с пациентов, которую он реализовал вместе со своими подчиненными.

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Прокуроры требовали поместить медика под предварительный 30-дневный арест в изолятор антикоррупционного центра, но инстанция решила иначе. Гособвинитель намерен опротестовать решение суда в Апелляционной палате.

Еще один врач, который проходит по этому делу, также помещен под 30-дневный домашний арест. Он также частично признал свою вину.

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По данным следствия, глава отделения радиологии подозревается в организации схемы по вымогательству денег с пациентов. При этом, как отметили в ведомстве, медик задействовал и своих подчиненных. Суммы брались с граждан, которых направляли на обследование в приоритетном режиме — без предварительной записи.

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В НАЦ подчеркнули, что выявлено десять случаев передачи денег пациентами сотрудникам отделения, которые затем сдавали эти суммы своему начальнику.

В отделении насчитывается три рентгеновских аппарата и один томограф, а обследование, приводимое на одном из них, обходилось в 200-500 леев с пациента. При этом ежедневно через это отделение Центра матери и ребенка проходит по 30-40 детей. Все деньги, которые собирались в течение дня за оказание платной услуги с четырех аппаратов, попадали к завотделения.

В понедельник в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф". В результате задержали семеро человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек.

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Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном. Сейчас он остается под следствием, но находится на свободе.