Молдаване погибли в ДТП в России: куда обращаться родственникам

Власти Молдовы представили дополнительную информацию, касающуюся страшной аварии в Калужской области, где погибли шестеро граждан Молдовы и еще восемь пострадали.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции открыло антикризисный штаб в связи с ДТП в Калужской области, в котором погибли шестеро граждан республики и еще восемь пострадали.

"Министерство иностранных дел открыло антикризисный штаб для мониторинга ситуации в связи ДТП, а также для принятия в случае необходимости должных решений. В рамках штаба работают ответственные лица министерства, которые могут помочь раненным гражданам, а также родственникам погибших", — сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ (ГИЧС).

Родные и близкие пострадавших и погибших в страшной аварии в Калужской области могут получить больше информации по телефону ГИЧС — (022) 78-50-32, а также по телефону горячей линии посольства Молдовы в России: +7 929 964 9079.

Шестеро граждан Молдовы погибли, а еще восемь пострадали в результате аварии, произошедшей в субботу утром в Калужской области. По информации УМВД по Калужской области в 07.20 поступило сообщение о ДТП в Мещовском районе Калужской области (230 километр автодороги М-3 "Украина"). Столкновение произошло между микроавтобусом "Мерседес" с гражданами Молдовы и автомобилем "Форд". Всего в ДТП погибло восемь человек.

Представители молдавской дипмиссии сотрудничают с властями, чтобы выяснить обстоятельства аварии, идентифицировать жертв и оказать необходимую помощь семьям погибших и раненых.

Как уточняет российская пресса, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.