Первые данные о пострадавших в ДТП в Калужской области гражданах Молдовы

Что известно о гражданах Молдовы, которые пострадали в массовом ДТП в Калужской области, которое унесло жизни шестерых наших соотечественников?

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Молдавские власти предоставили первую информацию о гражданах республики, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области (Россия), которое произошло в субботу утром.

"Согласно последней информации по поводу аварии, произошедшей утром 4 августа, шестеро граждан Молдовы погибли и еще восемь в возрасте 19-47 лет получили различные травмы. Затраты на репатриацию тел погибших возьмет на себя правительство республики", — сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Пока это вся официальная информация о гражданах Молдовы, которые находились в микроавтобусе, попавшем в ДТП в России.

В Калугу отправилась спецгруппа

Вечером в субботу, в 17.30, группа офицеров Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД отправились в Калужскую область.

"Сотрудники инспектората выехали на спецмашине, чтобы обеспечить процедуру репатриации тел погибших, а также помочь раненым", — сообщили в пресс-службе.

Служащие инспектората будут работать совместно с представителями посольства Молдовы в России, а также с российскими ответственными структурами.

© Sputnik / Osmatesco Молдаване погибли в ДТП в России: куда обращаться родственникам

"В состав отправившейся группы Генинспектората по чрезвычайным ситуациям вошли врач скорой авиапомощи SMURD, который будет следить за состоянием здоровья восьмерых раненых", — отметили в инспекторате.

Восемь человек, из которых шестеро — граждане Молдовы, погибли, а еще восемь наших соотечественников пострадали в результате аварии, произошедшей в субботу утром в Калужской области.

Как произошла авария?

По данным на сайте калужского управления МЧС, столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". Сообщение о происшествии поступило в 07.20. По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, Mercedes врезался в автомобиль Foton.

Власти Молдовы отреагировали

Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр страны Павел Филип выразили соболезнования семья погибших.

Глава республики сообщил, что готов оказать всю необходимую помощь семьям жертв трагедии и родственникам пострадавших.

Правительство отреагировало на ДТП в Калуге, где погибли шестеро молдаван>>>

Премьер поручил сформировать антикризисный штаб в связи с аварией в Калужской области для оказания необходимой помощи тем, кто попал в ДТП, а также близким погибших.