Кошмарное ДТП на юге Молдовы: машина всмятку и двое погибших

Трагедия на юге Молдовы: парень и девушка погибли в аварии, которая произошла минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Молдове на трассе Талмаза — Штефан-Водэ в ночь на воскресенье. Как сообщают очевидцы трагедии, в результате аварии погибли двое подростков — парень и девушка. По данным местных СМИ, водитель автомобиля доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"Нашла разбитый телефон девушки. Когда мы его подключили к зарядному устройству, то он оказался заблокирован. И у нас не было доступа к информации. К сожалению, мы не смогли помочь", — написала в Facebook Диана Романчук — свидетель аварии.

Сообщается, что машина ехала на высокой скорости и перевернулась, а затем загорелась. Очевидцам аварии удалось вытащить водителя и тела двух погибших пассажиров еще до того, как авто загорелось.

По данным СМИ, авария произошла предположительно по вине водителя, которые превысил скорость и не справился с управлением. Ведется расследование обстоятельств ДТП. Предполагаемые родственники прибыли на опознание тел.