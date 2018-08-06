Ему всего 17 лет, но он уже профессиональный взломщик чужих автомобилей

Несовершеннолетний угонщик в Кишиневе в июле воровал по машине каждые две недели.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Несовершеннолетний кишиневец был задержан в секторе Буюкань сотрудниками управления полиции Кишинева.

Он подозревается в похищении двух автомобилей, которые 17-летний молодой человек совершил в июле. Первый случай произошел в ночь на 11 июля, когда он угнал машину Dacia Logan, припаркованную на улице Ион Крянгэ в секторе Буюкань. Второй случай зафиксирован 21 июля — на этот раз парень угнал автомобиль марки "Honda", припаркованный на улице Сучевица. Машина была позже была найдена на улице О. Гибу.

© Photo : Public relations center of Federal Security Service В Кишиневе задержан угонщик, державший в страхе водителей столицы

По информации следователей, несовершеннолетний угнал автомашины, не мудрствуя лукаво. Обходясь без хитроумных схем, он просто выломал замок.

Возбуждено уголовное дело по факту похищения транспортных средств, которое наказывается штрафом или тюремным заключением на срок от одного до трех лет.

Поскольку подозреваемый не достиг совершеннолетия, после оформления документов его отпустили домой, и он подвергается судебному преследованию, находясь на свободе. Стоит отметить, что ранее он уже задерживался полицией за совершение еще шести аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы.