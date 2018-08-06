ЧП на борту самолета Air Moldova: экипаж принял решение вернуться в Кишинев

Что случилось на борту самолета, следующего рейсом Кишинев-Франкфурт?

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Самолет молдавского авиаперевозчика Air Moldova вернулся в аэропорт Кишинева из-за трещины в лобовом стекле.

"Самолет компании Air Moldova, следующий рейсом 9U 863 Кишинев-Франкфурт, 6 августа вернулся в аэропорт из-за трещины, появившейся в лобовом стекле. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Самолет вылетел из Кишинева в 07.00", — сообщили в Air Moldova.

В компании подчеркнули, что решение командира экипажа вернуться в Международный аэропорт Кишинева соответствует процедуре и всем правилам безопасности.

"Самолет сел в полной безопасности. Пассажиров отправят в пункт назначения в течение сегодняшнего дня. На борту находилось 130 людей", — добавили в компании.