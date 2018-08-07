Еще один ребенок погиб от отравления грибами — от яда его мама впала в кому

Люди попадают в больницу целыми семьями, а для детей лесное лакомство всегда смертельно опасно.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Ежегодно люди гибнут от отравления грибами, и этот год не стал исключением. Зафиксирован еще один смертельный случай, когда семейный обед превратился в трагедию — и снова погиб ребенок, 14-летний мальчик.

В Трушенах целая семья попала в больницу с тяжелым отравлением. На больничных койках они очутились после того, как наелись собранных в лесу грибов. Почувствовав неладное, взрослые успели вызвать скорую помощь, но сына спасти не удалось — подросток умер в больнице от интоксикации.

Мать семейства впала в кому, из которой ее пытаются вывести врачи. Сестра выжила и пришла в сознание.

Напомним, что ранее в Ниспоренском районе также пострадала целая семья, в том числе двое детей в возрасте 15-ти и семи лет. Около месяца назад в селе Флорешты в больницу была доставлена еще одна семья, но двоих детей спасти не удалось — четырехлетний мальчик и девочка восьми лет умерли.

С начала года, по статистике системы здравоохранения, зарегистрировано уже более 40 случаев отравления грибами.