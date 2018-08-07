Губительная жара: число утонувших быстро растет

Количество граждан, погибших при купании в водоемах страны, снова выросло.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Двое мужчин утонули в водоемах Молдовы в течение суток. Об этом сообщили во вторник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ (ГИЧС).

© Sputnik / Miroslav Rotari Ужасная трагедия: шестилетний ребенок утонул на глазах у брата

По информации ведомства, оба эпизода зарегистрированы накануне. Первый звонок спасатели получили около полудня. Речь шла о том, что 66-летний мужчина утонул, купаясь в Днестре рядом с селом Сэнэтэука Флорештского района. Тело погибшего водолазы обнаружили в тот же день.

Вторая трагедия случилась вечером, около 18.00. По данным ГИЧС, 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться в Днестр рядом с селом Кошница Дубоссарского района. В итоге его унесло течением, а тело водолазы не могут найти до сих пор.

С начала 2018 года в водоемах Молдовы утонули 47 человек, в том числе девять детей.

Основные правила безопасности © Sputnik / Miroslav Rotari На Днестре утонули три девочки

В правоохранительных органах подчеркнули — чтобы снизить риск возможного ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:

— следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь вблизи;

— не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;

— купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;

— если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;

— зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;

— плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.