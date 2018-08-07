За компрометирующее семейное видео в Молдове требовали тысячу евро

О содержании видеозаписи, а также о населенном пункте, где произошло все здесь описанное, в полиции умолчали, но сама по себе история заслуживает внимания.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Троим мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет грозит тюрьма за шантаж членов одной семьи, у которых требовали тысячу евро в обмен на обещание не распространять видео компрометирующего содержания, где фигурировали объекты вымогательства.

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В июле этого года вымогателей "вели" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Нацинспектората расследований. Стало известно, что за то, чтобы вернуть видео, фигуранты требовали тысячу евро.

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Подозреваемых задержали в момент передачи им первой части суммы — 10 тысяч леев, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции МВД Молдовы.