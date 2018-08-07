"Атомный Ион": границу пытался пересечь "радиоактивный" гражданин Молдовы

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Из Одесской области в Молдову возвращался мужчина с паспортом РМ, но его путь домой получился с приключениями.

По данным украинских пограничников, нашего 68-летнего соотечественника задержали при пересечении госрубежа в пункте пропуска "Граденицы".

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В своем авто марки Toyota мужчина вез акваланги, излучавшие радиационный фон в 25 раз выше нормы. На этот багаж сработала система радиационного контроля "Янтарь".

Мужчина заявил, что даже не подозревал об опасности аппаратов.