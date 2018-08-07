Трагедия произошла на железной дороге в Приднестровье

Печальная статистика говорит о том, что трагические случаи на железнодорожных путях нередки, и их не может временами предотвратить даже существующая система предупреждения.

ТИРАСПОЛЬ, 7 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. На переходе железнодорожного пути в микрорайоне Западный города Тирасполь дизель-поезд, следовавший по маршруту Кишинев-Одесса, сбил 76-летнего мужчину. Подобные случаи нередки — именно здесь многие тираспольчане пересекают железнодорожное полотно для того, чтобы попасть на свои садово-огородные участки или посетить могилы усопших родственников.

"Очевидцы говорят, что машинист длительное время подавал звуковой сигнал, но пешеход не реагировал. Было предпринято экстренное торможение. На этом перегоне допустимая скорость следования поездов составляет 80 км/ч. Остановить дизель удалось только через пару сотен метров", — отмечают в пресс-службе МВД Приднестровья.

© Sputnik / Miroslav Rotari Поезд из Кишинева в Одессу будет ездить каждый день

На месте происшествия сотрудники милиции обнаружили слуховой аппарат пострадавшего. Бригада скорой помощи доставила пенсионера в больницу.

"Пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Клинико-рентгенологическое обследование показало, что мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму. Помимо этого, у него повреждена левая нога", — отметил врач РКБ Александр Гаря.

Печальная статистика подтверждает, что ни светофор, ни звуковая сигнализация на переезде не помогут, если человек, пересекающий железнодорожное полотно, не будет внимателен.

По факту происшествия проводится проверка.