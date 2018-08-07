Массовое отравление в дестком лагере в Приднестровье: СК начал проверку

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Следственный отдел города Бендеры начал доследственную проверку по факту массового отравления детей в спортивно-оздоровительном лагере "Юность", говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета непризнанной ПМР.

По предварительным данным установлено, что вечером 21 июля семь детей обратились в медпункт с жалобами на тошноту и повышенную температуру. На следующий день количество заболевших возросло до 40 человек. С 23 июля по 1 августа двадцать из пострадавших детей были госпитализированы в инфекционное отделение с диагнозом "острый гастроэнтерит". В настоящий момент состояние детей удовлетворительное.

"В связи с массовостью заболевания и схожестью клинических проявлений у заболевших детей, можно сделать вывод о том, что в МОУ "БСОЛ "Юность" имело место массовое заболевание, вызванное условно — патогенной микрофлорой, наиболее вероятный путь передачи – пищевой", — говорится в сообщении.

По результатам проведенной прокуратурой города проверки должностные лица спортивно-оздоровительного лагеря привлечены к уплате административного штрафа. Следственные органы проводят проверку по факту установления наличия в действиях должностных лиц уголовно-наказуемого состав преступления (халатность).