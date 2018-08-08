Шокирующее фото: как в Тирасполе "выгуливают" ребенка с балкона девятиэтажки

Приднестровские странички в соцсетях взорвались от негодования: все возмущены увиденным фото, которое выставили на всеобщее обозрение, а именно – картиной странной "прогулки" маленького ребенка за окном многоэтажного дома.

ТИРАСПОЛЬ, 8 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Соцсети бурлят от возмущения, приднестровцы с запалом обсуждают выставленное фото, на котором видно, как женщина пожилого возраста на полувытянутых руках с балкона высотки держит маленького ребенка практически в подвешенном состоянии.

"Девятиэтажка напротив Центра матери и ребенка в городе Тирасполь. Бабушка "выгуливает" ребенка с балкона 6-7 этажа. Родители, наверное, и не в курсе", — написала автор поста в соцсети.

По ее словам, разместить фотографию в соцсетях попросили сделавшие ее сотрудники тираспольского роддома, напротив которого и расположена многоэтажка.

© Photo: Facebook / Скриншот / Приднестровье Онлайн Бабушка выгуливает ребенка с балкона 6-7 этажа

Пользователи соцсетей негодуют по поводу безответственного поступка и предполагают, что это возможно была не бабушка, а няня.

"Одно неверное движение… страшно подумать…", — пишет один из них.

"Причем тут неверное движение? А если инфаркт или инсульт бабку подкосит? Она упадет на пол, а ребенок полетит вниз", — аргументирует другой.

"А если мимо какая муха или птица пролетит, что вызовет неадекватную реакцию ребенка по причине испуга, и он неожиданно дернется, а она его не удержит? В общем, я в ужасном негодовании по поводу такого попустительства и небрежности!", — резюмирует другой комментатор.

"Надо срочно обратиться в органы опеки, там разберутся с этим происшествием", — уверен еще один посетитель соцсети.

Заграничные бабушки и дедушки зачастили в Кишинев>>>

Комментаторы поста также обсуждают и другие страшные случаи того, как из-за безалаберности родителей дети выпадали из окон. Одному из таких невинно пострадавших сейчас в Приднестровье собирают средства на лечение.