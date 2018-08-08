Врачи-рвачи: как хирург в Кишиневе зарабатывал на операциях

Прокуроры наложили секвестр на имущество хирурга из Кишинева, который обвиняется в пассивной коррупции: речь идет о сотнях миллионов леев.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Уголовное дело на хирурга одной из больниц Кишинева, обвиняемого в пассивной коррупции, передано в суд, сообщили в антикоррупционной прокуратуре.

© Fotolia / Andrey Burmakin Громкое дело о врачах-рвачах в Молдове: суд принял решение

Прокуроры задокументировали преступную деятельность обвиняемого в период 12-24 июля текущего года.

"За это время врач принял от пациентов и их родственников на проведение хирургического вмешательства денежных средств на общую сумму в 54,6 тысячи леев", — отметили в антикоррупционной прокуратуре.

На данный момент он отстранен от должности и находится под домашним арестом. Он признал свою вину. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы со штрафом в четыре-шесть тысяч условных единиц с лишением прав заниматься практикой в течение пяти-десяти лет.

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"Применен секвестр изъятых в ходе обысков средств и имущества обвиняемого на сумму, превышающую 700 тысяч леев", — отметили в прокуратуре.