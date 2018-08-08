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Сотрудник спецподразделения

Полиция: арестованы лица, пытавшиеся ограбить Victoriabank - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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В правоохранительных органах сообщили об аресте членов группировки, занимавшейся ограблениями и скиммингом.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В Молдове раскрыта преступная группировка, члены которой, по данным пресс-службы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, занимались кражами средств из платежных терминалов.

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По мнению следствия, злоумышленники даже пытались ограбить филиал банка Victoriabank в Костештах Яловенского района.

На 30 дней арестованы пятеро жителей Страшенского, Леовского, Кантемирского и Комраткого районов в возрасте от 22 до 31 года. Двое из них ранее были судимы.

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Более сотни полицейских, включая "Фулджер", сотрудников органов Страшенского и Яловенского районов, занимались ликвидацией этого ОПГ.

Было проведено 36 обысков по всей стране — среди личных вещей, в квартирах и автомобилях подозреваемых и причастных к преступлениям лиц нашли золотые украшения, денежные средства, мобильные телефоны и сим-карты, рации и аппарат, предназначенный для извлечения денег из банкоматов.

Преступная деятельность ОПГ прослеживается с сентября 2017 года по июль 2018 года.

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Теги:
Victoriabank, скиммеры, грабежи, задержание, Молдова
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