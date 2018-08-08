В Кишиневе пойман похититель мотороллеров — польстился на "Ямаху"

Чтобы предотвратить угон, полиция советует владельцам мотороллеров надежно крепить транспортное средство и блокировать колеса.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Житель столицы в возрасте 23 лет был задержан сотрудниками полиции в секторе Ботаника по подозрению в краже мотороллера Yamaha.

Транспортное средство было припарковано на улице Куза-Водэ, откуда и исчезло. В результате оперативных действий полиции подозреваемый в угоне двухколесной машины стоимостью 14 тысяч леев был задержан.

Ему всего 17 лет, но он уже профессиональный взломщик чужих автомобилей>>>

Похитителю мотороллера грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.



