В Кишиневе пойман похититель мотороллеров — польстился на "Ямаху"

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Житель столицы в возрасте 23 лет был задержан сотрудниками полиции в секторе Ботаника по подозрению в краже мотороллера Yamaha.
Транспортное средство было припарковано на улице Куза-Водэ, откуда и исчезло. В результате оперативных действий полиции подозреваемый в угоне двухколесной машины стоимостью 14 тысяч леев был задержан.
Ему всего 17 лет, но он уже профессиональный взломщик чужих автомобилей>>>
Похитителю мотороллера грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.