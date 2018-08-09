ОПГ во главе с полицейским ограбила Молдову на два миллиона

В преступную группировку, действовавшую на территории Молдовы, входили граждане РМ, ряда стран Европы и России.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. По данным правоохранительных органов, ущерб, причиненный группировкой, пять членов которой были задержаны в Молдове несколько дней назад, составил около двух миллионов леев.

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В четверг, напомним, стало известно о том, что в Молдове раскрыта преступная группировка, члены которой, по данным пресс-службы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, занимались кражами средств из платежных терминалов.

По мнению следствия, преступники даже пытались ограбить филиал банка Victoriabank в Костештах Яловенского района.

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На 30 дней арестованы пять жителей Страшенского, Леовского, Кантемирского и Комратского районов в возрасте от 22 до 31 года. Двое из них ранее были судимы.

Более сотни полицейских, включая офицеров батальона спецназа "Фулджер", сотрудников правоохранительных органов Страшенского и Яловенского районов, занимались ликвидацией этой ОПГ.

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Было проведено 36 обысков по всей стране — среди личных вещей, в квартирах и автомобилях подозреваемых и причастных к преступлениям лиц нашли золотые украшения, денежные средства, мобильные телефоны и сим-карты, рации и аппарат, предназначенный для извлечения денег из банкоматов.

Преступная деятельность этой ОПГ прослеживается с сентября 2017 года по июль 2018 года.

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Также в полиции отмечают, что роли в банде были распределены очень четко, а распоряжения главаря выполнялись без сучка и задоринки — в ОПГ были свои информаторы, исполнители и лица, сдававшие награбленное в ломбард. В группировку входили не только граждане Молдовы, но и России и ряда государств Европы. Возглавлял их полицейский, чье положение помогало скрывать следы преступлений.

Преступления были зарегистрированы в Кишиневе, Бельцах, в Единецком, Глодянском, Страшенском, Яловенском, Каларашском, Новоаненском, Криулянском и Оргеевском районах.

Виновным в этих преступлениях грозит до 15 лет тюрьмы. Устанавливаются другие лица, причастные к деятельности ОПГ.