Кошмар под Кишиневом: пьяные вожатые издевались над детьми в лагере отдыха

Администрация детского лагеря отдыха в Вадул-луй-Водэ не пускала родителей и полицию на территорию: возбуждено два уголовных дела.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В детском лагере отдыха в пригороде Кишинева Вадул-луй-Водэ двое пьяных вожатых избили 13 детей в возрасте 11-15 лет. В управлении полиции Кишинева прокомментировали инцидент, отметив, что сообщение об этом правоохранительные органы получили 8 августа.

На место происшествия прибыли полицейские и психологи. В ходе следствия удалось установить, что лагерь отдыха работал без необходимых документов.

"Дети находились под присмотром двух несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, соответственно. Именно они после того, как распили алкогольные напитки, прибегли к агрессивным действиям в отношении детей", — сообщили в инспекторате.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к местным властям с тем, чтобы приостановить работы этого лагеря отдыха. "Затем руководство лагеря в течение двух-трех часов ограничивало доступ на базу полицейским, представителям органов местной власти, а также родителям. Все это время сотрудники правоохранительных органов вели переговоры с администрацией для урегулирования конфликта", — добавили в инспекторате.

Сообщается, что полиция совместно с прокуратурой инициировали уголовное дело на вожатых лагеря по факту пыток детей. Они находятся на свободе. Администратор лагеря отдыха задержан на 72 часа и помещен в изолятор кишиневской полиции. На его имя возбуждено уголовное дел по факту "незаконного лишения свободы".

"Всех несовершеннолетних допросили и предоставили им необходимую помощь, включая психологическую. Кроме того, детей направили в центр судебной экспертизы для определения степени тяжести полученных травм. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — добавили в полиции.

В правоохранительных органах сообщили, что ранее "полиция выявила некоторые нарушения в деятельности детского лагеря, о чем сообщила местным публичным властям города Вадул-луй-Водэ еще 31 июля, потребовав в срочном порядке принять меры в этом смысле".

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"В рамках расследования предстоит выяснить, в том числе, причины и условия, которые способствовали совершению преступлений, а также, почему ответственные учреждения отреагировали с опозданием", — добавили в инспекторате.