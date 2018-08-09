Житель Молдовы остался без автомобиля при попытке пересечь границу

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. На КПП Леушень гражданин Молдовы лишился автомашины, на которой хотел пересечь границу страны. После проверки документов выяснилось, что автомобиль BMW был угнан в Великобритании и находится в международном розыске.

Машина проделала длинный путь, который завершился в Молдове. Восьмого августа 30-летний мужчина на шестилетнем BMW, зарегистрированном в Румынии, пытался пройти пограничный контроль. По его словам, он понятия не имел, что машина находится в розыске, который ведут британские правоохранительные структуры — а именно такие данные выдала проверка по базе Интерпола.

Как заявил водитель авто, он купил машину в Румынии и отремонтировал в Молдове. Транспортное средство задержано, полиция выясняет обстоятельства инцидента.